Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Vezirköprü-Havza karayolu üzerindeki kazada araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına düştü. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

16.12.2024 12:32  Güncelleme: 12:36
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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Havza karayolu üzerindeki Sondaj Mahallesi Vezirköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'den Samsun yönüne seyir halinde olan Bayram Morul'un kullandığı 06 AJ 5955 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol ortasında bulunan yağmur suyu kanalına düştü ve çarpmanın etkisiyle savrularak yan yattı. Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Bayram Morul ile beraberindeki Hazal Morul ve Emine Morul, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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