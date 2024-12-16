Samsun\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Havza karayolu üzerindeki Sondaj Mahallesi Vezirköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'den Samsun yönüne seyir halinde olan Bayram Morul'un kullandığı 06 AJ 5955 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol ortasında bulunan yağmur suyu kanalına düştü ve çarpmanın etkisiyle savrularak yan yattı. Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Bayram Morul ile beraberindeki Hazal Morul ve Emine Morul, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN