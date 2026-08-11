Samsun\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. yönetimindeki otomobil ile S.Ö. idaresindeki patpat ile henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçarken, parçalanan patpattaki sürücü S.Ö. ile eşi B.Ö. yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü N.G. ile yanında bulunan eşi E.G. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişi ambulanslarla ilk başta Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu belirtilen S.Ö. ve B.Ö. Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Samsun-Sinop kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.