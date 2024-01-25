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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 235 adet sentetik ecza hap, 3 gram bonzai ve 1449 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
25.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:03
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları araştırmalar neticesinde, F.D. ve Y.D. isimli şahısların ortak işlettikleri lastikçi dükkanında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisini aldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 235 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili Y.D. gözaltına alındı. Firarda olan F.D.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Jandarma ekipleri soruşturmanın devamında, gözaltına alınan Y.D.'nin kuzeni R.D.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 3 gram bonzai ve 1449 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Olayla ilgili R.D. de gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan Y.D. ve R.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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