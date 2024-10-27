Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.M.A. (18) ve B.C.K. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 346 adet sentetik ecza, 125 adet ecstasy hap, 8,17 gram metamfetamin, 3 gram esrar tohumu, 0,50 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?