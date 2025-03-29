Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1122 sentetik ecza ile 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

29.03.2025 23:06
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Samsun'da polis ekipleri tatafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 122 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli operasyonda İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, F.O. (28) ve İ.A. (33) isimli şahısların bulundukları araçta ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 122 adet sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

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