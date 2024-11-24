Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

24.11.2024 17:23
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Samsun'da polis tatafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda adlliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışma sonucu 2 ayrı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan E.B.A. ve Y.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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