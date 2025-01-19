Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 200 gram bonzai (sentetik kannabinoid) üretiminde kullanılan 3,73 gram fubinaca maddesi, 0,47 gram sentetik, kannabinoid, 0,76 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Olayla ilgili Z.A. (48), Y.Y. (44) ve E.T. (32) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN