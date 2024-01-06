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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Canik ilçesinde yapılan operasyonda metamfetamin, esrar, pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
06.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:25
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Samsun'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 adet ayrı folyoda sarılı 2,76 gram metamfetamin, 6 adet ayrı folyoda sarılı 2,08 gram esrar, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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