Samsun'da polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda V.T. (44), M.H. (52), Y.Y. (48), S.D. (37) ve İ.K.'nin (46) bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 66 gram esrar ve 3 gram kokain ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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