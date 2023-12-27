Samsun\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahısların yakalanmalarına yönelik İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yapılan araç ve ikamet aramalarında 1 kilo 980 gram skunk, 255 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem yapıldı. - SAMSUN