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Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yapılan aramalarda 1 kilo 980 gram skunk, 255 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet tabanca fişeği bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
27.12.2023 - 17:13,
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahısların yakalanmalarına yönelik İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yapılan araç ve ikamet aramalarında 1 kilo 980 gram skunk, 255 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, İlkadım, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika


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