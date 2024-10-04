Samsun'da Yasa Dışı Bahis Uyarısı - Son Dakika
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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Uyarısı

Samsun\'da Yasa Dışı Bahis Uyarısı

Polis, Samsun'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

04.10.2024 12:42
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Samsun'da polis ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili vatandaşları bilgilendirip, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi ve afiş asma çalışması yapıldı.

Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi adına yürütülen çalışma kapsamında ekipler, kalabalık cadde ve sokaklarda bilgilendirme faaliyetinde bulunurken, vatandaşlar da duyarlı çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yasa Dışı Bahis Uyarısı - Son Dakika

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