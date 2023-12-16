Samsun\'da Yasak Dip Balığı Yakalayanlara Cezai İşlem

12 metre altındaki teknelerin dip balığı yakalamasının yasak olmasına rağmen Samsun'da 11 metre uzunluktaki tekneleri ile 20 kasa dip balığı yakalayan 4 balıkçıya emniyet ekiplerince 66 bin 575 bin TL ceza kesildi.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Ekiplerince Terme ilçesi 3 mil deniz açığında P.T. 55 isimli 11 metre uzunluğundaki teknede yapılan kontrolde 20 kasa gizlenmiş dip balığı, mezgit ve barbun bulundu. 12 metre altındaki teknelerin dip trolü kullanarak dip balığı yakalaması yasak olduğundan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 36/a-1 maddesi uyarınca 4 şahsa toplam 66 bin 575 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN