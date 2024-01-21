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Samsun'da Yolcu Otobüsünde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Yolcu Otobüsünde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a gelen bir yolcu otobüsünde M.A.'nın valizinde arama yaptı. Valizin içindeki elektrik ısıtıcı ve bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş 26.47 gram metamfetamin ele geçirildi. M.A. gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da Yolcu Otobüsünde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
21.01.2024 - 18:06,
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Samsun'da yolcu otobüsünde bir yolcunun valizinde elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ile İstanbul'dan Samsun'a gelen M.A.'nın valizinde arama yaptı. Narkotik polisi, valizin içindeki elektrik ısıtıcı ve bilgisayar monitörünü söküp içine baktığında zulalanmış 2 paket halinde 26.47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yolcu Otobüsünde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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