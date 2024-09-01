Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Samsun\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç ve 1 motosiklet birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.09.2024 01:22
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Samsun'da 3 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu Karayolu 49. kilometresi Acıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay Şahin idaresindeki 55 EE 195 plakalı kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan Özcan Talha Z. yönetimindeki 55 ANT 514 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşıya geçip karşı yoldan gelen Hayri Y.'nin kullandığı 16 R 8120 plakalı otomobil ve Murat S. idaresindeki 41 GC 392 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Hayri Y., Kubilay Şahin, motosiklet sürücüsü Özcan Talha Z. ile Derya Y., Murat S., Uğur Y., Umut Y. ve Serkan T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Kubilay Şahin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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