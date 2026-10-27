Samsun İlkadım'da 1250 liralık ayakkabının dolandırıcılıkla alındığı değerlendirildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da 1250 liralık ayakkabının dolandırıcılıkla alındığı değerlendirildi

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Samsun İlkadım\'da 1250 liralık ayakkabının dolandırıcılıkla alındığı değerlendirildi
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Samsun İlkadım\'da 1250 liralık ayakkabının dolandırıcılıkla alındığı değerlendirildi
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İddiaya göre İlkadım'daki iş yerine gelen şahıs, 1250 liralık spor ayakkabıyı çalışana eşini ve oğlunu tanıdığını söyleyerek aldı. Kartlarda yetersiz bakiye çıkınca uçağa yetişme bahanesiyle ayrılan şahıs, numaralar geçersiz çıkınca dolandırıcılık yaptığı değerlendirildi.

Samsun Yabancılar Pazarı'nda bir iş yerine gelen şahıs, bin 250 lira değerindeki spor ayakkabıyı almak için iş yeri çalışanını dolandırarak kayıplara karıştı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Samsun Yabancılar Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen şahıs, çalışan kadına eşini ve oğlunu tanıdığını, sürekli buradan alışveriş yaptığını söyledi. Şahıs, iki ayrı kağıda kendi adıyla kardeşinin adını ve iki telefon numarasını yazdı. Kardeşinin de iş yerinden devamlı alışveriş yaptığını belirten şahıs, acil olarak uçağa yetişmesi gerektiğini söyledi.

Spor ayakkabıyı alan şahıs, iki ayrı kredi kartını POS cihazından geçirdi. Ancak kartlardan "yetersiz bakiye" uyarısı alınması üzerine işlem gerçekleştirilemedi. Uçağının kalkmak üzere olduğunu söyleyerek panik yapan şahıs, parayı getirip ödeyeceğini belirterek iş yerinden ayrıldı.

Çalışanların şahsın bıraktığı telefon numaralarını araması üzerine her iki numaranın da geçersiz olduğu tespit edildi. Şahsın, bin 250 lira değerindeki spor ayakkabıyı alarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirildi.

İş yeri sahibi Eren Gedik, "Olayın parasında değilim ancak yaptığı olaydan dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Başka kişilere de aynı şeyi yapmasın" dedi.

Kimliği belirsiz şahsın ayakkabıyı almak için yaptığı girişimler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da 1250 liralık ayakkabının dolandırıcılıkla alındığı değerlendirildi - Son Dakika
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