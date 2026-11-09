Samsun İlkadım\'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Samsun'da boşanma konusunu konuştuğu eşini darbedip üzerine sıcak çay döktüğü ve tehdit ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ö. (39), boşanma konusunu konuştuğu eşi F.M.Ö. (47) tarafından ikametlerinde darbedildi. Şüphelinin ayrıca çay bardağını eşinin sırtına fırlattığı, üzerine çay döktüğü ve tehdit içerikli sözler söylediği öne sürüldü.

Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.