Samsun İlkadım'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandı

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Samsun İlkadım\'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 1\'i ağır 2 sürücü yaralandı
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Samsun İlkadım\'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 1\'i ağır 2 sürücü yaralandı
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Samsun İlkadım'daki Fuar Caddesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücülerden biri Samsun Şehir Hastanesi'ne, diğeri çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı; polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Fuar Caddesi'nde, Adnan Kahveci Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre O.'nun kullandığı 55 PK 455 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen Safa Abdurrahman U. yönetimindeki ABA 62 55 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus Emre O. ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne, diğer sürücü Safa Abdurrahman U. ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Şehir Hastanesiİnceleme3. SayfaOtomobilİlkadımSamsunGüncelPolisSon Dakika

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