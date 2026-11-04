Samsun İlkadım\'da müteahhitlik ofisine ateş açan şüpheli 1\'i kadın 2 kişiyi yaraladı

Samsun İlkadım'da müteahhitlik ofisine ateş açan şüpheli 1'i kadın 2 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da Kurtoğlu İş Merkezi'nin ikinci katındaki müteahhitlik ofisine düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye gezen çevik kuvvet polislerince yakalanıp gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi, kaçmaya çalışırken devriye gezen çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan Kurtoğlu İş Merkezi'nin 2. katındaki bir müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T.Y. (35), kendisi hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan eski kız arkadaşı G.K.'nin(34) çalıştığı müteahhitlik bürosuna gitti. M.T.Y., burada tabancayla ateş açarak G.K. ile müteahhit M.E.'yi (46) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar iki ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye görevi yapan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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