Yerde hareketsiz görünce ambulansı aradılar! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Yerde hareketsiz görünce ambulansı aradılar! Gerçek bambaşka çıktı

Yerde hareketsiz görünce ambulansı aradılar! Gerçek bambaşka çıktı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde pamuk şeker satarak geçimini sağlayan yaşlı adam, aldığı alkolün etkisiyle gündüz vakti sokak ortasında yere yığıldı. Hareketsiz haldeki adamı gören vatandaşların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri bölgeye geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis, yaşlı adamı pamuk şekerleriyle birlikte ekip otosuna bindirerek bölgeden uzaklaştırdı.

Sokak ortasında yaşanan olay Samsun'un İlkadım ilçesinde hareketli dakikalara neden oldu. Pamuk şeker satan yaşlı adam, aldığı alkolün etkisiyle yere yığılarak hareketsiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler kısa sürede bölgeye geldi.

PAMUK ŞEKER SATARKEN YERE YIĞILDI

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Anıt Parkı çevresinde meydana geldi. Bölgede pamuk şeker satan yaşlı adam, aldığı alkolün etkisiyle gündüz saatlerinde sokak ortasında sızıp kaldı. Yerde hareketsiz yatan adamı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumundan endişelenerek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak motosikletli ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde bulunan yaşlı adama müdahale etti.

Yerde hareketsiz görünce ambulansı aradılar! Gerçek bambaşka çıktı

POLİS EKİPLERİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Sağlık ekiplerinin ardından bölgeye polis ekipleri de geldi. Ekipler, çevrede gerekli kontrolleri gerçekleştirirken yaşlı adam sağlık görevlilerinin müdahalesinden geçirildi. Adamın yere yığılmasının arkasında aldığı alkolün etkisinin bulunduğu belirlendi. Gündüz vakti yaşanan olay sırasında adamın satışını yaptığı pamuk şekerler de yanında bulunuyordu.

PAMUK ŞEKERLERİYLE BİRLİKTE EKİP OTOSUNA BİNDİRİLDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri yaşlı adamı bulunduğu yerden kaldırdı. Olayın en dikkat çeken anı ise bu sırada yaşandı. Polis, yaşlı adamı yalnız bırakmadığı pamuk şekerleriyle birlikte ekip otosuna bindirdi. Yaşlı adam daha sonra polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

VATANDAŞLAR HAREKETSİZ HALDE GÖRÜNCE İHBAR ETTİ

Olayın kısa sürede ekiplere bildirilmesinde çevrede bulunan vatandaşların dikkati etkili oldu. Yaşlı adamı sokak ortasında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar, durumundan endişelenerek ihbarda bulundu. İhbarın ardından motosikletli ambulans ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yaşlı adam bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yerde hareketsiz görünce ambulansı aradılar! Gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, İlkadım, Samsun, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yerde hareketsiz görünce ambulansı aradılar! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerde hareketsiz görünce ambulansı aradılar! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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