Sanal Kumarda Kayıp, Arkadaşla Kapkaç Oyunu - Son Dakika
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Sanal Kumarda Kayıp, Arkadaşla Kapkaç Oyunu

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Bursa'da sanal kumarda para kaybeden tekstilci, arkadaşına kapkaç senaryosu yaptırdı, polis yakaladı.

18.10.2024 10:45
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Senaryo polisleri bile şaşırttı...Sanal kumarda para kaybedip arkadaşına kapkaç yaptırttı

Sanal kumarda harcadığı parayı eşine söyleyemeyen ve arkadaşıyla motosikletli kapkaç senaryosu hazırlayan tekstilcinin oyununu Asayiş Polisi bozdu

İkilinin oyununu polis bozdu

BURSA - Bursa'da sanal kumarda harcadığı parayı eşine söyleyemeyen ve arkadaşıyla motosikletli kapkaç senaryosu hazırlayan tekstilcinin oyununu Asayiş Polisi bozdu. Güvenlik kamerası görüntülerini tekrar tekrar izleyen polis, "Bu işte bir terslik var" diyerek sorguladığı tekstilcinin ve arkadaşının senaryo hazırladığını kısa sürede ortaya çıkardı. Oscarlık performans sergileyen tekstilci "paralarım gitti" diyerek Emniyet Müdürlüğü'nde timsah gözyaşı döktü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tekstil işiyle uğraşan Coşkun K. (35), yüklü miktarda borcu olduğu için durumu eşiyle paylaşamadı. Kara kara düşünen adam, 58 bin Euro parayı evden alıp " İstanbul'da iş anlaşmasına gidiyorum" deyip evden ayrıldı. Terminale giden Coşkun K. yakınlardaki bir alışveriş merkezinin kapısında telefonla konuşurken, senaryosu gereği elindeki para dolu çantayı bir anda para motosikletli bir kişiye kaptırdı. O anlar kameraya anbean yansırken, ikilinin kovalamaca anları kameraya anbean yansıdı. Oscarlık performans sergileyen Coşkun K. sözde motosikletli kapkaçcının peşinden koşturdu, ifade için geldiği Emniyet Müdürlüğü'nde de gözyaşı döktü.

Oyun olduğu ortaya çıktı

Polis ekiplerine ifade veren Coşkun K., işlemlerinin ardından evine gidip eşine başına gelenleri anlattı. Fakat Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izlediği güvenlik kameralarında, mağdur adamdan önce motosikletli gaspçının daha önce terminale gittiğini fark etti. Olaydan şüphelenen ekipler, incelediği yüzlerce güvenlik kamerası sonrası motosikletlinin olay sonrası kıyafetlerini değiştirdiği ve kaskı çıkardığını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada hırsızın İsmail Melih A. olduğunu öğrendi. Düzenlen operasyon sonrası yakalanan motosikletinin İsmail Melih A. 'nın parayı kaptıran Korkmaz'ın 15 yıllık arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Borcu olduğu için yakın arkadaşıyla oyun yapmış

Gözaltına alınan 2 arkadaş, emniyette çapraz sorguda olayın gerçeğini anlatmak zorunda kaldı. Coşkun K.'nın aslında 1 milyon lira üzerinde borcu olduğu ve ödeyemediği için eşine söyleyemediği ve evden 'iş anlaşmasına gidiyorum' diyerek ayrıldığı belirlendi. Genç adamın arkadaşı İsmail Melih A. ile kapkaç oyunu yaptığı öğrenildi.

Emniyet tutanaklarını eşine gösterip kendini mağdur göstermeye çalışan Coşkun K.'nın oyununu bozan polis ekipleri şahısları "Suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği" iddiasıyla adliyeye sevk etti.

"15 yıllık arkadaşım ağlayınca yardımcı olmak istedim"

Öte yandan, İsmail Melih A. verdiği ifadede, Coşkun K.'nın kendisinin 15 yıllık arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Çok borcu olduğu için eşine söylemediğini böyle bir fikir yaptığını söyledi. Ağlayınca dayanamadım böyle bir oyuna dahil oldum" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Asayiş, Güncel, Bursa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sanal Kumarda Kayıp, Arkadaşla Kapkaç Oyunu - Son Dakika

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