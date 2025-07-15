Sanat camiasından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. 256 vatandaşımızın şehit olduğu o karanlık gecede yazılan kahramanlık destanı, hafızalardaki yerini koruyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yıl dönümünde sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından duygu yüklü mesajlarla hem şehitleri andı hem de milletçe kenetlenmenin önemine dikkat çekti.

YILMAZ ERDOĞAN

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Kalbimizde hâlâ aynı sızı… O geceyi hatırlamak, bir milletin yüreğine dokunmaktır. 15 Temmuz'da, gözünü kırpmadan sokağa çıkan, vatanını evladından ayırmayan, Demokrasi uğruna can veren kahramanları unutmak mümkün mü? Bir milletin birlikle, inançla ve sevgiyle neler başarabileceğini gösterdiği o gece, yalnızca bir direniş değil, bir dirilişti… Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimizin ellerinden sevgiyle öpüyorum. İyiliği, inancı ve umudu savunan herkes için, 15 Temmuz sonsuza dek bir ışık olacak."

ALİŞAN

"Ülkemizin varlığına kasteden hainlere Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletimizle birlikte verilen cevap ve 15 Temmuz destanının 9. yılı... O gece bayrak uğruna can veren Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz... Allah hepinizden razı olsun... Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti."

EBRU YAŞAR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

EBRU GÜNDEŞ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.

İBRAHİM TATLISES

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun.

YILMAZ ERDOĞAN

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

ŞORAY UZUN

Allah, bu aziz millete bir daha 15 Temmuz benzeri bir gün yaşatmasın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.



