Sancaktepe'de dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliğini artırmak amacıyla Eyüpsultan ve Abdurrahmangazi mahallelerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Taralı alan ihlali yapan ve kırmızı ışıkta geçen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Taralı alan ihlalleri ile kırmızı ışık ihlallerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 Eylül'de Eyüpsultan Mahallesi ve Abdurrahmangazi Mahallesi'nde dron destekli trafik uygulaması yapıldı. Havadan yapılan gözlemlerle kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler anbean belirlenirken, durdurulan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince gerekli cezai yaptırımlar uygulandı.

Emniyet yetkilileri tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.