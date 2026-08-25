Şanlıurfa'da 1.5 kg Skunk Ele Geçirildi
Haliliye'de yapılan operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1.5 kg skunk bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir araçta 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 parça halinde 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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