Şanlıurfa'da 11 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan bir operasyonda 11 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da 11.75 kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?