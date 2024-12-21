Şanlıurfa'da aranan 12 zanlı yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık suçlarından aranan 12 zanlı yakalandı. Yakalanan firari hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da 12 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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