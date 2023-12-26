 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 126 araçtan 13'ünün sürücüsüne toplam 77 bin 696 lira para cezası verildi ve 1 araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa\'da 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı
26.12.2023 - 12:45,
Abone Ol

Şanlıurfa'da 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının devamlılığı, aranan kişilerin yakalanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı. Denetlenen 126 araçtan 13'nün sürücüsüne toplam 77 bin 696 lira para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement