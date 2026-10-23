Şanlıurfa'da 15 metre yükseklikten yol çalışmasına uçan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 15 metre yükseklikten yol çalışmasına uçan otomobilin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi mevkisinde 15 metre yükseklikten yol çalışması yapılan alana uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri için sürücünün cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna nakledilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Olcay yönetimindeki 16 BAU 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten yol çalışması yapılan bölgeye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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