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Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. Evde uyuyan misafirler ile ev sahibi çöken evin altında kaldı. Olay sonrasında kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve 9 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak ev sahibi ve bir misafir hayatını kaybetti. Evin daha önce depremde hasar aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 09:12
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Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı.

Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar

Osmaniye'de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urakile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna'yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan'ıziyarete gitti.

Uyudukları sırada ev çöktü

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.

Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa\'da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
Kaynak: İHA

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