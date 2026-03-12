Şanlıurfa\'da 4.25 Milyon Liralık Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 4 milyon 250 bin lira olan 85 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmesine saklanmış piyasa değeri 4 milyon 250 bin lira olan 85 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA