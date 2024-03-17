Şanlıurfa\'da amca çocukları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ali K. hayatını kaybederken, Hüseyin K. ise ağır yaralandı. Kavga sonrası mahallede çıkan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi. Kavga ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA