Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Talihli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı sırada evlerinin önünde oyun oynayan Eylül Savuşmak (4) başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan kız çocuğunu görenler, taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA