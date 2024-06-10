Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, tarlada çalışan ailesinin evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Savuşmak, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Talihli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı sırada evlerinin önünde oyun oynayan Eylül Savuşmak (4) başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan kız çocuğunu görenler, taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Kuduz Aşısı, Viranşehir, Şanlıurfa, İnceleme, Eylül, Çocuk, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:30:58. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement