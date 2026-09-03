Şanlıurfa\'da büyükbaş hayvan satışından 315 bin lira alamayan kişi için 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da, 2 büyükbaş hayvanın satışında dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, büyükbaş hayvan satışında dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesinde 25 Ağustos'ta H.A.'nın satışa çıkardığı 2 büyükbaş hayvan için kendisini alıcı olarak tanıtan bir kişinin telefonla iletişime geçtiği belirlendi. H.A.'nın hayvanların satışı için 315 bin lira karşılığında anlaşmasının ardından büyükbaş hayvanları nakliye aracıyla gönderdiği ancak ücretini alamadığı tespit edildi. Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen saha çalışmaları sonucunda olayda kullanılan araç ve sürücüsüne ulaşıldı. Yapılan araştırmada olaya ilişkin şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla şüphelilerden biri yakalandı. Soruşturma sürüyor.