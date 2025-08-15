Şanlıurfa'da Çiftin Ölümü: Eşini Vurup İntihar Etti - Son Dakika
Şanlıurfa'da Çiftin Ölümü: Eşini Vurup İntihar Etti

15.08.2025 16:52
Şanlıurfa'da Sinan Ejder, eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde İnşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder'den haber alamayan yakınları, giriş kattaki evlerine gitti.

ÇİFT KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kapıyı açan yakınları çiftin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonucu çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında bir yakınlarının evinde olduğu iddia edilen 4 yaşındaki çocuklarının, devlet koruması altına alındığı belirtildi.

Genç çiftin ölümünün altındaki sır aydınlandı

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Sinan Ejder'in eşini silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

