Şanlıurfa'da cinayet: Cin musallatı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da cinayet: Cin musallatı iddiası

27.06.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

70 yaşındaki Mehmet Doğan, cinler yüzünden vurularak öldürüldü. Zanlı itiraf etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evinde tabancayla vurularak öldürülen 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ın öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, yaşlı adamı kendisine "cinleri musallat ettiğini" öne sürerek o sebeple öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'ta yaşandı. Yalnız yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulunan Mehmet Doğan'ın ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip oluşturuldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan yaklaşık 6 saat sonra şüpheli Seyit Ali S.'yi Kamberiye Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, Mehmet Doğan ile ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştığını söylediği belirtildi. Şüpheli ifadesinde, yaşadığı sorunlar nedeniyle Doğan'ın kendisine muska yazdığını, daha sonra "cinlerin kendisine musallat olduğunu düşündüğünü" öne sürerek yeniden Doğan'ın evine gittiğini ve burada çıkan olayda tabancayla ateş ederek Doğan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Aslen Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu ve Almanya'dan emekli olduktan sonra yaklaşık bir yıldır Şanlıurfa'da kiraladığı evde yaşadığı öğrenilen Mehmet Doğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Doğan, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da cinayet: Cin musallatı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Macaristan, Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Tarih belli oldu Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu Diplomasını bizzat kendi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin’in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı

19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 20:38:22. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da cinayet: Cin musallatı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.