Şanlıurfa\'da çırçır fabrikasında yangın

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir çırçır fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Çiftekuyu Mahallesi'nde yaşandı. Bir çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine 7 araç ve 20 personel ile giden ekipler, yangını söndürmeyi başardı.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA