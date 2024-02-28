Şanlıurfa'da Genç Elektrik Arızasını Onarmaya Çalışırken Feci Şekilde Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Genç Elektrik Arızasını Onarmaya Çalışırken Feci Şekilde Yaralandı

Şanlıurfa\'da Genç Elektrik Arızasını Onarmaya Çalışırken Feci Şekilde Yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, görevlileri beklemeden elektrik arızasını onarmaya çalışan 17 yaşındaki genç, akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşın müdahalesiyle alevleri söndürülen genç, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Soruşturma ise devam ediyor.

28.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:05
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Şanlıurfa'da görevlileri beklemeden elektrik arızasını onarmaya çalışan genç, akıma kapılarak feci şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçe çıkışında yer alan Araç Muayene İstasyonu yanında yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Emir Hüseyin A. elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredekilerin "DEDAŞ yetkililerine haber verdik, onlar gelip yapar, sen çıkma" uyarılarına aldırış etmeyen genç, demir direğin tepesine çıktığında akıma kapıldı.

Alevleri bir vatandaş söndürdü

Direkte asılı kalan genç alev almaya başladı. Hayatını tehlikeye atan bir vatandaş, demir direğe tırmanarak yanan gencin üzerindeki alevleri söndürdü. Olay yerine giden ekipler, genci araç merdiveni yardımıyla indirip sağlık ekiplerine teslim etti. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Genç Elektrik Arızasını Onarmaya Çalışırken Feci Şekilde Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Genç Elektrik Arızasını Onarmaya Çalışırken Feci Şekilde Yaralandı - Son Dakika
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