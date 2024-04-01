Şanlıurfa'da husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeş vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada silahla vurulan Macit ve Orhan Geyik kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan polisler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan hayatını kaybeden 2 kardeşin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililerin siyasi olmadığını belirttiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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