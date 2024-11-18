Şanlıurfa'da Huzur Denetimi: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Huzur Denetimi: 12 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa\'da Huzur Denetimi: 12 Şüpheli Yakalandı

Polis denetiminde 10 tabanca, 100 gram uyuşturucu ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

18.11.2024 14:20
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven denetiminde çok sayıda tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Çok sayıda personelle yapılan uygulamada 16 bin 290 şahıs, 2 bin 762 araç, 139 motosiklet ve 12 umuma açık işyeri, park ve bahçe denetlendi. İncelemeler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Yapılan üst ve araç aramalarında ise 10 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 100 gram uyuşturucu madde, 24 uyuşturucu hap ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Toplam 25 araca trafik cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Huzur Denetimi: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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