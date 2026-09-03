Şanlıurfa'da İran uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin TL çıktı, sınır dışı edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İran uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin TL çıktı, sınır dışı edildi

Şanlıurfa\'da İran uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin TL çıktı, sınır dışı edildi
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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin dilencilik operasyonunda yakalanan İran uyruklu şahsın üzerinde 60 bin TL bulundu. Şahsa 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı, Göç İdaresi'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

Şanlıurfa'da İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin TL ele geçirildi. Toplam 3 bin 700 TL idari para cezası uygulanan şahıs, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi ve ardından sınır dışı edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Divan Yolu Caddesinde gerçekleştirilen operasyonda İran uyruklu bir dilenci yakalandı.

Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, dilencinin üzerinden 60 bin TL para çıktı. Ele geçirilen yüksek miktardaki para görevlileri şaşırttırken, şahsa dilencilik faaliyetinden dolayı 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

İşlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen İran uyruklu şahsın sınır dışı edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Zabıta, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da İran uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin TL çıktı, sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da İran uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin TL çıktı, sınır dışı edildi - Son Dakika
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