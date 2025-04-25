Şanlıurfa\'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçak alkol ve tütün operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak alkol ve tütün operasyonları gerçekleştirdi. Viranşehir, Suruç ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hassas burunlu kopekler de kullanıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 195 paket gümrük kaçağı sigara, 363 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 7 kilo 300 gram kaçak çay, 60 şişe kaçak içki ile içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. - ŞANLIURFA