Şanlıurfa\'da Kaza: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda, Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 DA 4078 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.