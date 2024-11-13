Şanlıurfa'da Motosiklet Denetimi: 16 Araç Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da polis tarafından motosiklet pazarında yapılan denetimlerde çalıntı ve trafiğe çıkması sakıncalı 16 adet motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet pazarında şok denetim gerçekleştirdi. Toplam 25 ekipten oluşan 75 polisin katıldığı denetimlerde 5 adet çalıntı, 6 adet şase numarası kazınmış, 1 adet hacizli ve 4 adet hurda kayıtlı motosiklet ele geçirildi. Polis ekipler 6 şahsa suç eşyasının satın alınması ya da kabul edilmesi, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek suçundan işlem yaptı. Pazardaki 4 iş yerine ise toplam 200 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi. - ŞANLIURFA