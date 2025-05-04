Şanlıurfa'da Piknikte İki Çocuk Boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Piknikte İki Çocuk Boğuldu

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Şanlıurfa'da piknikte sulama kanalına düşen iki çocuk boğulurken, aileleri hastanede gerginlik çıkardı.

04.05.2025 21:41
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Sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aileleriyle birlikte gittikleri piknikte sulama kanalına düşen 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Aileleriyle birlikte pikniğe giden İbrahim Halil Kılıç ve Rüveyda Demir sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan 2 çocuk, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan çocukların yakınları hastanede gerginlik çıkarırken, duruma polis müdahale etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her yıl çok sayıda çocuğumuzu sulama kanallarında ve baraj göllerinde boğularak kaybediyoruz. Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Piknikte İki Çocuk Boğuldu - Son Dakika

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