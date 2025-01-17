Şanlıurfa'da PKK/KCK Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK/KCK Operasyonu: 18 Gözaltı

Şanlıurfa\'da PKK/KCK Operasyonu: 18 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonda 18 terör zanlısı gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

17.01.2025 09:33
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Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Şırnak ve Yalova'da PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör operasyonu yapıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle düzenlenen operasyon ile geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunan ve terör örgütüne yardım yataklık yapan şüpheliler ile örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli olmak üzere Şırnak, Diyarbakır ve Yalova'da 23 adrese eşzamanlı baskın yapıldı.

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olan 18 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edilmek üzere Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da PKK/KCK Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika

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