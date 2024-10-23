Şanlıurfa'da Polis ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Polis ve Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa\'da Polis ve Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'da motosikletli polis ekibiyle otomobil çarpıştı, 2 polis yaralandı.

23.10.2024 23:32
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Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 22.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Ekiplerde görevli 2 polisin üzerinde olduğu motosiklet ile Ferhat K.'nın kullandığı 27 ALZ 245 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı polislere müdahale etti.

Kazayı duyan yaralı polislerin mesai arkadaşları da olay yerine akın etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan polis memurları, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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