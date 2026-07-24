Şanlıurfa\'da Silahlı Cinayet: 44 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da 44 yaşındaki bir şahıs kamyonette silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi kırsal Aşıkköy Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, yol kenarındaki 63 M 4521 plakalı kırmızı bir kamyonetten şüphelenerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kamyonetin sürücü koltuğundaki Mehmet Yılmaz (44) isimli şahsın silahla vurulduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphesi bulunan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.