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Şanlıurfa'da silahlı şüpheli mahalle bekçisi tarafından yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı şüpheli mahalle bekçisi tarafından yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, belinde tabanca olan bir şüpheliyi durdurmak isteyen mahalle bekçilerine ateş açan şüpheli, bekçiler tarafından ayağından vurularak yakalandı. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi de seken kurşunla yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da silahlı şüpheli mahalle bekçisi tarafından yakalandı
08.01.2024 - 00:40,
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Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan silahlı şüpheli, mahalle bekçisi tarafından ayağından vurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde yaşandı. Mahalle bekçileri, belinde tabanca olan bir şüpheliyi durdurarak aramak istedi. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, iddiaya göre belinden çıkardığı silahla bekçilere ateş açtı. Bekçilerin bacağından vurduğu şüpheli, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoldan geçen bir kişi seken kurşunla yaralandı

Yoldan geçen bir şüpheli de iddiaya göre, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan seken kurşunla yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da silahlı şüpheli mahalle bekçisi tarafından yakalandı - Son Dakika


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