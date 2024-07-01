Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren İbrahim Alpak adlı çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın ardından AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve dalgıç polisler bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çocuğun cesedini suya girdiği yerden 40 kilometre uzaklıkta buldu. Cenaze, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

01.07.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalleden geçen sulama kanalına giren İbrahim Alpak akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Şanlıurfa, Haliliye, Jandarma, Çocuk, AFAD, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:15 İstanbul’da mezarlara saldırı Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim İstanbul'da mezarlara saldırı! Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim
13:47 Kayseri’yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek’in bu sözleri bitirmiş Kayseri'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek'in bu sözleri bitirmiş
13:35 Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı
13:23 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı Kayseri’deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı
12:12 Alkolü fazla kaçıran Mario Balotelli yerlerde süründü Alkolü fazla kaçıran Mario Balotelli yerlerde süründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 18:08:03. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement