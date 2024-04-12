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Şanlıurfa'da suya giren çocuk boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için dere suyuna giren çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde bulunan Curcup deresinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Fevzi Güçtemur, arkadaşları ile serinlemek için Curcup deresine girdi. Yüzme bilmediği için akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun elbiselerini derenin kenarında gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, su altı polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Derede arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.