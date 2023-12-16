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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK ve FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda aranan terör örgütü üyeleri yakalanarak jandarma karakoluna götürüldü.

Şanlıurfa\'da terör operasyonu: 4 gözaltı
16.12.2023 - 23:22,
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- Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince, "Silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına" yönelik Eyyübiye, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, "PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan Ö.E. ve M.K. ile "PKK/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ö.A. da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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